Харків отримав гуманітарну допомогу: електрогенератори, радіостанції та бронежилети

Благодійний фонд «PolandHelps» передав Департаменту надзвичайних ситуацій сучасні електрогенератори, радіостанції та бронежилети.

Про це повідомляє міськрада.

Надане обладнання дозволить забезпечити безперебійну роботу підрозділів департаменту, оперативний зв’язок між його співробітниками, комунальними та іншими службами, які задіяні в роботі на місцях виникнення надзвичайних подій.

«Це дасть нам змогу оперативно реагувати на виклики, координувати процес ліквідації наслідків надзвичайних подій та надавати допомогу там, де вона найбільш необхідна. Висловлюємо вдячність благодійному фонду «PolandHelps» за величезний внесок у посилення ефективності нашої роботи!» – зазначили в Департаменті надзвичайних ситуацій.

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