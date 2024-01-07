Харків під ракетним ударом: пролунало кілька вибухів

7 січня близько 22:07 у Харкові пролунали кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов заявив про ракетні удари.

Обстріл підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поліція Харківщини закликала жителів міста перебувати в укриттях та повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію 102.

За інформацією моніторингових каналів, вибухи пролунали у Харкові та в області. Повідомляється про виходи ракет С-300 у напрямку Харківщини.

Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, ворог вкотре завдав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. «Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – зазначив він.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

📸 Фото: Дмитро Гайдук

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