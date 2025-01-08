Харківська 113 бригада ТрО оголосила набір на кілька спеціальностей: яких фахівців бракує

113-та окрема бригада територіальної оборони, сформована з жителів Харківщини, оголосила набір добровольців. Всі охочі мають можливість долучитися до захисту батьківщини у складі відомого підрозділу.
Про це повідомили в 113-й окремій бригаді ТрО.
Підрозділ наразі особливо потребує фахівців кількох напрямків: операторів безпілотників, водіїв, бойових медиків та представників інших спеціальностей. Добровольцям пропонують професійне навчання та всебічну підтримку.
«На тебе чекає дружній, згуртований колектив бойових побратимів, достойне грошове забезпечення, соціальні пільги та гарантії членам твоєї родини», – йдеться в повідомленні.
Охочі долучитися до бригади можуть отримати додаткову інформацію за номером: 097 123 78 56.
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