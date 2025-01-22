Харків

Харківські енергетики отримали сім позашляховиків для ремонтних бригад від USAID

Автор Галина Шподарева
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АТ «Харківобленерго», яке входить до Групи компаній АТ «УРМ», отримало чергову технічну допомогу – сім бригадних автомобілів Toyota Hilux від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як зазначили в компанії, міжнародна технічна допомога важлива, адже харківські енергетики втратили понад 200 одиниць автотранспорту протягом війни.

«За рахунок поповнення та оновлення автопарку ми зможемо підвищити мобільність оперативно-виїзних бригад, прискорити виконання аварійних ремонтів на обладнанні та відновлення електропостачання», – зазначив в.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов.

Нагадаємо, допомога надається USAID через компанію TETRA TECH ES, Inc. в рамках реалізації проєкту енергетичної безпеки. Автотранспорт був переданий компанії на виконання договору між TETRA TECH ES, Inc. і виробником, який було укладено за координації Міністерства енергетики України в березні 2024 року.

  • Харківські енергетики отримали сім позашляховиків для ремонтних бригад від USAID 7
  • Харківські енергетики отримали сім позашляховиків для ремонтних бригад від USAID 9

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