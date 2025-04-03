Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів у Київському районі

Внаслідок ворожої атаки безпілотником, яка сталася вдень 2 квітня, в Київському районі Харкова пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Було вибито 69 вікон у квартирах, ще 83 – у місцях загального користування, а також 53 – на балконах.
Комунальні служби усувають наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури. Співробітники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».
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