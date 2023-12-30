Харківські комунальники усуватимуть наслідки обстрілу всю ніч – Терехов

30 грудня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: два влучання зафіксовані в центрі міста й три – в Індустріальному районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, готель та житлові будинки. Загалом постраждали 17 людей, у тому числі – іноземний журналіст. Дев’ятеро постраждалих госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.







«Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працюватимемо всю ніч, щоб забезпечити теплопостачання в пошкоджених житлових будинках. Багато вибитих вікон, дверей, пошкоджень дахів. Все це потрібно оперативно усунути, щоб люди могли в більш-менш нормальних умовах зустріти Новий рік», – зазначив Ігор Терехов.





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