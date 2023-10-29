Харківські патрульні повернули військовослужбовцю загубленого собаку

29 жовтня на вулиці Морозова у Харкові патрульні побачили на проїзній частині собаку породи лайки. Чотирилапа була розгублена, дезорієнтована та явно шукала своїх господарів.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

Тварина була налякана від щільного трафіку і могла потрапити під колеса автівок. Патрульні негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух.

Аліна Самченко та Антон Доскач змогли налагоди контакт з собачкою, після чого посадити до службового авто. На ошийнику поліцейські побачили QR код, завдяки якому вони дізнались що тварину звуть Дівчуля.

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні дізнались, що чотирилапу розшукують господарі. Охоронці порядку зв’язались з ними та повідомили, де саме вони можуть забрати свого улюбленця. Тим часом до їхнього приїзду попіклуватися про тваринку, напоївши та пригостивши її смаколиками.

Патрульні зустрілись зі щасливим власником лайки та повернули собаку в люблячу сім’ю.

Власник – військовослужбовець, він розповів, що знайшов тварину у селищі Борова, виходив та вилікував її, після чого вони останні місяці завжди були удвох. Але вчора улюблениця зникла. На щастя, історія завершилася добре.

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