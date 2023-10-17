Харківські патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

16 жовтня під час патрулювання Слобідського району Харкова патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos за порушення ПДР.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних водій отримав посвідчення іншої серії, повідомили в УПП Харківської області.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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