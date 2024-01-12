Харківські зоозахисники врятували найчисельнішу колонію кажанів, яких викинули на мороз

Фахівці харківського «Центру реабілітації рукокрилих» врятували велику колонію рудих вечірниць в Полтаві. Понад 1500 кажанів, які зимувати за обшивкою балкона, люди просто викинули на сніг та мороз (-6°C) з 8 поверху.

Про це повідомили в «Центрі реабілітації рукокрилих».

Як повідомили в організації, це найчисельніша колонія кажанів, яку коли-небудь доводилось рятувати фахівцям центру.

Волонтери з Полтави почали рятувати всіх тварин, що опинився на снігу. Коли кажан у стані зимового сну він не рухається, бо всі процеси життєдіяльності (температура тіла, дихання, серцебиття) уповільнені задля економії енергії, тому навіть важко відрізнити живих від мертвих.

Харківська команда зоозахисників прибула на місце за кілька годин, забрала кажанів у волонтерів та транспортувала врятованих до офісу у Харкові.





«Впродовж всієї ночі ми майже повним складом Українського центру реабілітації рукокрилих оглядали та напували врятованих кажанів. Вимірювали вагу тіла та сортували живих рукокрилих, від тих, що вже загинули через мороз. Уважно перевіряли стан живих на наявність травм и пошкоджень», – розповіли зоозахисники.

На жаль, понад 500 тварин загинули. Серед 1000 живих – доволі значна кількість травмованих: нерухливі задні кінцівки та перелами крил. Тож більшість з них навряд чи має шанси вижити.

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