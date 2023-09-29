Харківський зоопарк просить містян не приносити каштани

В Харківському зоопарку наголосили, що потреби у каштанах зоопарк не має.

«Щодня ми отримуємо повідомлення з пропозицією привезти каштани для тварин Харківського зоопарку», – повідомляють працівники зоопарку.

Тим часом у соцмережах шириться відео, на якому городяни масово збирають каштани.

«Тварини у зоопарку мають різноманітний збалансований раціон, каштани ж є лише елементом збагачення середовища – тварини їх не їдять.

Тож потреби у каштанах зоопарк не має», – резюмують у зоопарку.

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