Харківський зоопарк просить містян не приносити каштани

В Харківському зоопарку наголосили, що потреби у каштанах зоопарк не має.
«Щодня ми отримуємо повідомлення з пропозицією привезти каштани для тварин Харківського зоопарку», – повідомляють працівники зоопарку.
Тим часом у соцмережах шириться відео, на якому городяни масово збирають каштани.
«Тварини у зоопарку мають різноманітний збалансований раціон, каштани ж є лише елементом збагачення середовища – тварини їх не їдять.
Тож потреби у каштанах зоопарк не має», – резюмують у зоопарку.
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