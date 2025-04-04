Харківводоканал посилив обстеження систем водовідведення у будинках після вибухів

Бригади ділянки Київського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» посилили контроль над функціонуванням внутрішньобудинкових систем водовідведення у зв’язку з руйнуваннями мереж водовідведення після вибухів.

Про це повідомляє Харківводоканал.

«Руйнування старих металевих трубопроводів може відбуватися поступово, буквально вранці все було гаразд, а ввечері вже відзначаємо дефект. Не дивлячись на складнощі, які нам створюють обстріли, продовжуємо виконувати всі планові заміни комунікацій. Так у березні оновили системи у будинках вулицями – Валентинівською, Метробудівників, Чернишевською, Харківською набережною та проспектом Героїв Харкова. Зокрема, сьогодні закінчуємо перекладку 141 метра трубопроводу холодної води у будинку на вулиці Метробудівників», – зазначив Віктор Маслов.

У будівлях району вже капітально відновили понад 400 метрів внутрішньобудинкових систем. Щодня виконується близько 25 заявок від мешканців.

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