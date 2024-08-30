Кількість жертв авіаударів по Харкову зросла: 28 поранених, четверо загиблих (оновлено)

У Харкові внаслідок обстрілу 30 серпня зазнали поранень 28 людей, троє загинули, зокрема дитина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовані влучання в центральній частині міста, а також у Немишлянському та Індустріальному районах. Медики продовжують працювати на місцях влучань.
У 12-поверхівці в Індустріальному районі сталася пожежа, там, попередньо, загинули двоє людей.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі. Дитина загинула у Немишлянському районі.
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