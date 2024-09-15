Харків

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла

Автор Галина Шподарева
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15 вересня, попередньо, КАБами окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку. У квартирах зайнялася пожежа.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 7

Зазнали травм 33 жителі району, у тому числі троє дітей.

За даними Харківської ОВА, кількість постраждалих збільшилася вже до 35.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 9
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 11
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 13
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 15
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 17
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла 19

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