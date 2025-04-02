Харків

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до п’яти

Автор Геннадій Семенов
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Внаслідок ворожої атаки на будинок в Київському районі Харкова постраждало четверо людей.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти 7

Постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик, ще одна 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

На цю хвилину вже п’ятеро постраждалих, зазначив Синєгубов.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти 9
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти 11

Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка.

Двоє із них, в тому числі дитина, шпиталізовані до установи охорони здоровʼя.

Іншим медики надали допомогу на місці.

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