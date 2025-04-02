Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до п’яти

Внаслідок ворожої атаки на будинок в Київському районі Харкова постраждало четверо людей.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик, ще одна 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
На цю хвилину вже п’ятеро постраждалих, зазначив Синєгубов.
Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка.
Двоє із них, в тому числі дитина, шпиталізовані до установи охорони здоровʼя.
Іншим медики надали допомогу на місці.
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