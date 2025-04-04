Кількість жертв обстрілу Харкова збільшилася: четверо загиблих, 35 постраждалих

Унаслідок атаки на Харків російських безпілотників 3 квітня загинули четверо людей, 35 постраждали. Вночі рятувальники деблокували з-під завалів будинку, що згорів, четверте тіло.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Серед постраждалих дві дитини. Унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 кв. м.
Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські війська завдали близько шести ударів по житлових будинках у Новобаварському районі Харкова, пошкодивши 32 багатоповерхівки. Один із безпілотників зруйнував під’їзд двоповерхового будинку, загинули троє людей, зокрема подружжя, їхню 10-річну доньку шукають. Загалом постраждали 34 особи, серед них двоє дітей. Для атак окупанти використали дрони «Герань-2».
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