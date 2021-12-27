Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 64 случая и 10 смертей

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 64 случая заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания за сутки опубликованы на сайте СНБО.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 242 307 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 280 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 229 260 заболевших уже выздоровели (+ 145 за сутки), 6 767 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 91 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 95 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 14.