Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более двухсот заболевших и 15 смертей

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 213 случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 130 из них – жители Харьковского района (109 – города Харькова).

26 заболевших – жители Изюмского, 20 – Чугуевского, 13 – Красноградского, 11 – Богодуховского, 9 – Купянского, 4 – Лозовского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 241 504 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 213 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 15 заболевших.

При этом 226 360 заболевших уже выздоровели (+ 578 за сутки), 8 931 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 380 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 155 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 26.