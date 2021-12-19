Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили менее ста заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 92 случая заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания опубликованы на сайте СНБО.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 241 003 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 158 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 18 заболевших.

При этом 224 539 заболевших уже выздоровели (+ 1 375 за сутки), 10 306 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 1 301 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 278 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 15.