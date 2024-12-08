Корупція у податковій Харківщини: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо одержання неправомірної вигоди посадовцями податкової служби Харківщини.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства сплатити 55 тис. доларів за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.

Кошти, зокрема, призначалися тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення, та начальнику одного з управлінь.

Кошти, зокрема, призначалися тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення, та начальнику одного з управлінь.

Останньому повідомили про підозру у травні цього року, а куратору схеми в особі керівника податкової – у липні. Наразі матеріали провадження обом підозрюваним відкрили для ознайомлення.

Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї та ще двох учасників злочину завершилось обвинувальним вироком.

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