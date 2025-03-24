Коригував удари рф по оборонних заводах Харкова та готував вибухівку: СБУ затримала агента фсб

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб, який діяв у Харкові.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисник готував вибухівку для вчинення терактів та коригував ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру.

Фігурантом виявися 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору фсб на Телеграм-каналах, де публікував прокремлівські коментарі.

Після вербування він отримував від окупантів геолокації ворожих тайників з компонентами до СВП, доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами та закладав у нові схованки.

Крім того, агент розвідував адреси розташування оборонних підприємств, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів.

Щоб здобути інформацію, зрадник розпитував її у своїх знайомих під час побутових розмов, а потім проводив дорозвідку поблизу «потрібного» об’єкта.

Відповідні координати ворог планував використовувати для підготовки нової серії повітряних ударів по Харкову.

При обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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