КП «Харківблагоустрій» отримало 10 мінітракторів для прибирання Харкова

КП «Харківблагоустрій» у 2022-2023 роках отримало десять мінітракторів для косіння газонів. Як повідомили на підприємстві, мінітрактори значно полегшують роботу. Серед переваг такої техніки – зносостійкість, простота та ефективність експлуатації, зручні налаштування, зокрема, висота покосу та вивантаження трави. Один мінітрактор замінює вісім мотокіс. Крім того, ця техніка економна в обслуговуванні.

«Влітку одна з найтяжчих та найбільш масштабних робіт з благоустрою територій – це косіння трави. Нова техніка стала незамінним помічником у підтриманні чистоти у дворах. Цього сезону також було придбано близько 200 одиниць обладнання малої механізації», – зазначили на підприємстві.

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