Харків

Крав метал на підприємстві: поліція затримала зловмисника

Автор Геннадій Семенов
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Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки металу.

Під час патрулювання на вулиці Іскринській патрульні помітили громадянина, повідомляє поліція Харківської області.

Чоловік перебував на території підприємства та щось перекидував через паркан.

Крав метал на підприємстві: поліція затримала зловмисника 7

Поліцейські затримали чоловіка та з’ясували, що останній намагався винести з території підприємства 3 металеві плити.

Крав метал на підприємстві: поліція затримала зловмисника 9

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

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