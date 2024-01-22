Крав метал на підприємстві: поліція затримала зловмисника

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки металу.

Під час патрулювання на вулиці Іскринській патрульні помітили громадянина, повідомляє поліція Харківської області.

Чоловік перебував на території підприємства та щось перекидував через паркан.

Поліцейські затримали чоловіка та з’ясували, що останній намагався винести з території підприємства 3 металеві плити.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

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