Крупный бизнес Харьковщины заплатил полмиллиарда гривен военного сбора

За 11 месяцев 2021 года предприятия Харьковщины уплатили в бюджет полмиллиарда гривен военного сбора.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов,

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 10,8%, или на 48 млн гривен. В частности, в нрябре текущего года поступило 49 млн гривен этого сбора, что на 8,4 млн гривен (на 21%) превышает поступления ноября прошлого года и на 3,6 млн гривен, или на 8% больше поступлений октября текущего года», — отметил заместитель начальника Межрегионального управления Валерий Любичев.

Также в межрегиональном управлении сообщили, что пособие в размере 1 000 гривен в рамках Программы «єПідтримка» согласно постановлению КМУ от 09 декабря 2021 №1272 предоставляется налогоплательщикам, имеющим в мобильном приложении Портала «Дія» сформированный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год.

Поэтому сумма такой помощи не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, то есть не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.