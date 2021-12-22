Лучшим харьковским школьникам увеличили стипендию.

Такое решение было принято сегодня, 22 декабря, на сессии Харьковского городского совета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Размер стипендии Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного заведения» увеличен с 500 до 800 грн.

В горсовете напомнили, что ежемесячную стипендию Харьковского городского совета выплачивают с 1 сентября по 31 августа. Всего устанавливается 240 стипендий для учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений внешкольного образования, в том числе детско-юношеских спортивных школ. Своего лучшего учащегося определяет каждое учебное заведение.