Майже 40 будинків пошкоджено у Харкові внаслідок нічного обстрілу

У Новобаварському районі Харкова зафіксовано пошкодження 37 будівель внаслідок атаки безпілотників, яка сталася в ніч на 4 квітня. У будинках було вибито 809 вікон квартир та 211 балконних вікон.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Комунальники ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки. Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд» та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури, а бригади КП «Харківблагоустрій» прибирають уламки, скло та великогабаритне сміття.

Співробітники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».

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