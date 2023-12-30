Майже два десятки мостів відновлюють на Харківщині: коли вони будуть передані в експлуатацію

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Харківщина стала одним із найбільш зруйнованих регіонів України. Руйнація триває й досі, адже жодного дня тут не минає без обстрілів. Росіяни роблять усе можливе, аби залякати людей, знищити критичну інфраструктуру та відкинути українців у позаминуле сторіччя. Зокрема, через бойові дії в регіоні було зруйновано майже три десятки мостів. Нині на деокупованих територіях розпочалося їх масштабне відновлення.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Це одна із найважливіших споруд на території Харківської області, тому що вона знаходиться на автомобільній дорозі з індексом М, це автомобільна дорога міжнародного значення, через яку проходить значний трафік. Сам напрямок є логістично дуже важливим, тому що це напрямок донецької області, міста Ізюм, напрямок Куп’янщини.

Те, що ця споруда має особливе логістичне значення, розуміли і росіяни. Підірвати цей міст, відступаючи під натиском ЗСУ, вони не встигли, тож руйнували його вже потім, «Калібрами». Під час одного із таких обстрілів тут ледь не загинули і співробітники Служби відновлення, згадує її керівник Андрій Алексєєв.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Після першого удару висунулася група наша для оцінки пошкоджень, чи можна запускати сюди транспорт і безпосередньо при них був повторний удар калібрами по цій споруді. Тож вони знають, що ця споруда важлива і вони так… Витратилися, скажімо так, щоб міст оцей конкретно знести в Харківській області.

Те, що будь-якої миті тут знову може вибухнути російська ракета, розуміють і фахівці, які працюють на об’єкті сьогодні.

Роман Усатий, арматурник

А що робить?! Ми живемо в країні… Людям треба десь їздити, якось пересуватися, що робити?! Тому працюємо.

Після влучань російських ракет від старого мосту лишилося хіба що гнуте залізяччя, тож про його ремонт вже не йшлося.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Його будують заново, тому що сама споруда стара була, 1951 року побудови, тобто відновлювати на фундаментних частинах старої споруди нову споруду яку ми потім будемо потім за декілька років зносити й перебудовувати немає ніякого сенсу, ми зараз будуємо нову споруду, по новим стандартам, які будуть витримувати абсолютно всі сучасні навантаження. не буде ніяких в нас обмежень.

На кожній з опор нового мосту нині йде окремий процес. Роботи ще багато, каже виконроб об’єкту Ігор Ференцев.

Ігор Ференцев, виконроб

Сьогодні ми будемо заливати розчин на 4 опорі, приймати бетон, скоро міксер приїде, на 3 опорі підготовлюється опалубка до бетонування ригеля, на 1 і 2 опорі вже залито, з понеділка будемо балки монтувати. 5 опора – шпунт забивається, 6 – армування ригеля.

Важка, кропітка, а подекуди, без перебільшень, просто ювелірна робота вимагає висококласних фахівців. А от із цим останнім часом виникають проблеми.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Є значний кадровий голод, от катастрофічний просто кадровий голод , особливо на харківщині але все ж таки ті люди, які є вони працюють з подвійним-потрійним навантаженням, ми їм дякуємо і вони розуміють, які задачі перед ними стоять, розуміють, що таке логістика…

Графік виконання робіт сьогодні витримується повністю, нарікань на постачання будматеріалів та фінансування теж немає, говорять робочі. А щодо складнощів у процесі, то всі вони суто професійні, ну, хіба що за виключенням погодних умов.

Юрій Муляр, монтажник

Ну, складність – зима! Сама складність роботи – це погода, погодні умови, ну а так все за планом.

Ігор Ференцев, виконроб

Тут вода скрізь, де не заїдеш, і щоб щось зробити, треба підсипати землю, пісок, плити, тільки тоді можна туди заїжджати… Тобто все на болті. І ще погодні умова – постійно то дощ, то сніг, трошки важкувато.

Наразі на Харківщині роботи з відновлення ведуться на дев’ятнадцяти мостах, що були зруйновані через повномасштабне втручання росії. Цей міст мають здати в експлуатацію в середині наступного року.

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