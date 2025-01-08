Метрополітен отримав сучасну автотехніку для відновлення інфраструктури Харкова

У рамках грантової допомоги, що надається Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), КП «Харківський метрополітен» отримало сучасні транспортні засоби необхідні для відновлення інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

На цей час підприємству було передано три навантажувачі KOMATSU з запасними частинами та маслами для їх обслуговування, ремонту та експлуатації.

Нещодавно метрополітен отримав також два новітні вантажні автомобілі самоскиди TAD P18-IV. Ці спеціалізовані машини призначені для транспортування великогабаритного обладнання, будівельних матеріалів та інших вантажів.

У січні цього року підприємству було передано колісний екскаватор КОМАТSU PW180-11Е0 та гідромолот JMHB170H-1.

Нова техніка підвищить ефективність аварійно-відновлювальних робіт, прискорить процеси відновлення інфраструктури після обстрілів та забезпечить безпечне і швидке реагування на надзвичайні ситуації, наголошують у метрополітені.

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