Міськрада Харкова спрямувала кошти на будівництво підземних шкіл

Депутати Харківської міської ради підтримали збільшення видатків на будівництво захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідні зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади були внесені сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії.

Згідно з рішенням, на це буде додатково спрямовано 467,9 млн грн.

«Щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах, нам необхідно будувати школи під землею. Це вимагає значних фінансових ресурсів, тому, крім міського бюджету, ми залучаємо міжнародні фінансові інституції та звертаємося до уряду. Ми змушені це робити й будемо продовжувати, щоб якнайшвидше звести нові підземні школи», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Таким чином, у 2025 році планується будівництво трьох підземних шкіл за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету.

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