Мокрий сніг, ожеледиця та нічний мороз: погода у Харкові 23 січня

Синоптики прогнозують повернення зими на Харківщину 23 січня. Вночі очікуються морози до -6 °C, вдень сніг та ожеледиця.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 23 січня
У четвер, 23 січня, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Слабка ожеледь.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі -2…-4 °C, вдень 0 °C.
Погода на Харківщині 23 січня
У Харківській області сьогодні вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі -1…-6 °C, вдень -3…+2 °C.
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