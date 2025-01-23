Харків

Мокрий сніг, ожеледиця та нічний мороз: погода у Харкові 23 січня

Автор Галина Шподарева
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Синоптики прогнозують повернення зими на Харківщину 23 січня. Вночі очікуються морози до -6 °C, вдень сніг та ожеледиця.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 23 січня

У четвер, 23 січня, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Слабка ожеледь.                    

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2…-4 °C, вдень 0 °C.

Мокрий сніг, ожеледиця та нічний мороз: погода у Харкові 23 січня 7

Погода на Харківщині 23 січня

У Харківській області сьогодні вночі без істотних опадів. Вдень місцями  невеликий мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -1…-6 °C, вдень -3…+2 °C.

Мокрий сніг, ожеледиця та нічний мороз: погода у Харкові 23 січня 9

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