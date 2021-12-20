На Харьковщине полиция ищет преступника, предусмотрено вознаграждение

За совершение особо тяжкого преступления на территории Харьковской области правоохранители разыскивают Владимира Евгевского, 1989 года рождения, ранее судимого по ч. 3 ст. 187 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Мужчина не работает, злоупотребляет спиртными напитками, постоянного места проживания нет, ведет бродячий образ жизни, зарегистрирован по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, с. Генеевка, ул. Гагарина, дом. 129.

Его приметы: на вид 40 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, на кистях и руках имеет многочисленные татуировки», — рассказали в полиции.

По данным полиции, разыскиваемый был одет в грязную осеннюю (зимнюю) одежду, неопрятную, имеет вид человека без постоянного места жительства.

Любую информацию о разыскиваемом в полиции просят срочно сообщать по телефонам: (057)7059363, (057)7059300 (телефон дежурных частей УКР и ГУНП в Харьковской области), 80675411000, или другим удобным способом.

«Конфиденциальность и денежное вознаграждение за информацию, способствующую задержанию подозреваемого, гарантированы», — сказано в сообщении.