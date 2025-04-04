На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув у Донецькій області

Житель Зміївської громади Харківської області Ігор Грітчин загинув 6 березня 2024 року під час бою поблизу села Тоненьке Покровського району Донецької області.
Про це повідомили в Зміївській міській раді.
Ігор Грітчин народився у 1977 році в селищі Зідьки. Навчався у місцевій школі, після чого здобув фах кранівника в одному з харківських училищ. У мирному житті працював у будівельній сфері.
Захисник служив гранатометником 3-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А0536.
Із загиблим військовослужбовцем попрощалися 21 березня 2025 року в селищі Зідьки.
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