На Харківщині попрощалися з військовим Нацгвардії

На війні з окупантами загинув старший лейтенант Віталій Донченко, житель села Ватутіне, який добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Віталій народився 11 жовтня 1991 року. Останнім часом служив командиром відділу інструкторів у Національній гвардії України. Він пройшов важкі бої під Бахмутом, Кремінною та на Харківщині. За свої заслуги був нагороджений орденом «За мужність III ступеня», медаллю «За оборону міста-героя Харків», медаллю «За стійкість та незламність», відзнакою-нагрудним знаком «За доблесну службу» та іменним годинником від Національної гвардії України.

У 33-річного захисника залишилися мати, дружина та дві доньки.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”