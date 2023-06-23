На Харківщині припинили діяльність місцевого наркокартелю, який спеціалізувався на синтетичних наркотиках

На Харківщині поліцейські спільно із працівниками інших правоохоронних відомств викрили і припинили злочинну діяльність групи осіб, яка налагодила бізнес з продажу наркотиків і психотропів. Щомісячний прибуток від злочинного промислу угруповання складав приблизно більше пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

50-річний мешканець Лозовського району вирішив заробити на збуті наркотиків. До незаконного бізнесу він залучив трьох своїх спільників, один з яких вже мав проблеми із законом та перебував у розшуку за вчинення крадіжки.

Правоохоронці встановили, що дилери закуповували оптовими партіями метадон, опій ацетильований, канабіс, медичні препарати, заборонені у вільному обігу, які потім фасували на дози та продавали наркозалежним особам району. Крім цього, в одному з гаражних приміщень спільники організували власну лінію виробництва метамфетаміну, для чого окремо купували прекурсори.





Наркотовар зловмисники передавали «клієнтам» особисто або через закладки, залишаючи їх в обумовлених місцях. Прибуток, отриманий від незаконної діяльності, фігуранти ділили між собою, а розмір нелегального заробітку напряму залежав від кількості проданого та функцій кожного учасника формування. Щодня злочинна група збувала сотні доз заборонених засобів.

Оперативники ДВБ НПУ та УСБУ спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області провели комплекс заходів та задокументували протиправну діяльність викритих осіб. Одразу після чергової оборудки правоохоронці, за фізичної підтримки спецпризначенців ЦСО «Альфа», затримали наркозбувачів.





Під час спільних заходів правоохоронці провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків за результатами яких вилучили: наркотики та прекурсори, предмети і засоби для виготовлення психотропних речовин, гроші, чорнові записи, мобільні телефони.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, повторно, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому повторно, в тому числі у великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України). Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Всіх трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України у м. Лозова.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Управління СБУ в Харківській області.

Триває слідство з метою встановлення всіх можливих поплічників зловмисників.







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