На Харківщині сьогодні буде діяти графік відключень світла – Обленерго

Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Про всі зміни щодо обмеження електропостачання буде повідомлено додатково.
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Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Про всі зміни щодо обмеження електропостачання буде повідомлено додатково.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”
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