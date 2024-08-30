Харків

На Харківщині сьогодні буде діяти графік відключень світла – Обленерго

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні, 30 серпня, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.

Про це повідомляє Харківобленерго.

На Харківщині сьогодні буде діяти графік відключень світла - Обленерго 7

Про всі зміни щодо обмеження електропостачання буде повідомлено додатково.

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