На Харківщині троє людей загинули в ДТП за добу

28 серпня у місті Лозова Харківської області водій МАЗ не надав перевагу у русі скутеру, який рухався у зустрічному напрямку.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Внаслідок зіткнення тяжкі травми дістав 67-річний водій двоколісного транспорту. Чоловік помер у медичному закладі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких троє людей загинули, семеро громадян отримали травми.
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