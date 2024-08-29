На Харківщині троє людей загинули в ДТП за добу

28 серпня у місті Лозова Харківської області водій МАЗ не надав перевагу у русі скутеру, який рухався у зустрічному напрямку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок зіткнення тяжкі травми дістав 67-річний водій двоколісного транспорту. Чоловік помер у медичному закладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких троє людей загинули, семеро громадян отримали травми.

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