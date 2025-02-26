На Харківщині учасники бойових дій та цивільні можуть безплатно отримати офтальмологічне протезування

Учасники бойових дій та цивільні жителі Харківщині можуть безплатно отримати офтальмологічне протезування. В області триває масштабна програма медичної реабілітації, спрямована на допомогу військовослужбовцям та цивільним особам, які втратили око через бойові дії або захворювання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У Харківській обласній клінічній лікарні функціонує лабораторія індивідуального очного протезування, яка надає високоякісні послуги для пацієнтів, допомагаючи їм повернутися до звичного життя.

У 2024 році лабораторія виготовила 340 протезів, серед яких 79 передано військовим, а дев’ять – цивільним, які постраждали від бойових дій, інші – людям із хворобами та вродженими патологіями.

Після початку повномасштабного вторгнення робота лабораторії значно активізувалася.

«Переважно звертаються військовослужбовці з вибуховими травмами, проте ми також займаємося протезуванням цивільних осіб, які постраждали від наслідків воєнних дій. До нас звертаються пацієнти з різними діагнозами: після видалення ока через злоякісні новоутворення, ускладнені запальні процеси або вроджені патології», – повідомив завідувач лабораторії очного протезування КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» Ростислав Мазур.

Виготовлення індивідуальних очних протезів займає від 3 до 10 днів, а у разі термінової потреби – лише 6-8 годин. Це забезпечує оперативне надання медичної допомоги пацієнтам та сприяє швидшій соціальній адаптації.

«Результат перевершив усі очікування – протез виглядає майже ідентично справжньому оку, і я не відчуваю жодного дискомфорту. Це дозволило мені повернутися до нормального життя, і я щиро вдячний лікарям-протезистам обласної лікарні за їхню роботу”, – розповів ексрозвідник Михайло з Харківщини, який отримав важке поранення під час визволення Херсонщини.

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