На Харківщині відновлюють дорогу Мартове – Хотімля – Старий Салтів

Тривають роботи з відновлення автомобільних доріг на деокупованих територіях Харківщини. Державне підприємство «Дороги Харківщини» проводить ремонтні роботи на першій ділянці дороги Мартове – Хотімля – Старий Салтів у Печенізькій територіальній громаді Чугуївського району.

Також розпочато роботи на другій ділянці ремонту у Старосалтівській територіальній громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ця дорога була майже повністю зруйнована внаслідок бойових дій. Її відновлення суттєво зменшить час руху до Вовчанська та сіл Вовчанської громади, що дозволить більш оперативно проводити евакуацію поранених, цивільного населення, ліквідовувати наслідки обстрілів та доправляти гуманітарну допомогу», – йдеться у повідомленні.

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