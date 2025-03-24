На Харківщині вигоріло 153 гектари екосистем за тиждень

За тиждень на Харківщині зафіксували 221 пожежу в екосистемах на загальній площі 153 гектари. Лише чотири з них спричинили обстріли, решта – наслідок людської недбалості або підпалів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

217 пожеж, що сталися в екосистемах протягом тижня, спричинили людська недбалість або навмисне випалювання сухостою.

Рятувальники попереджають, що горіння сухостою на деокупованих територіях або в районах, де велися бойові дії, можуть призвести до детонації нерозірваних боєприпасів.

«Це вкрай небезпечно для життя, зокрема для рятувальників. Нагадаю, що за знищення або пошкодження зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність», – розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

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