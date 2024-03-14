На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою

Служба безпеки та Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так, на Харківщині «на гарячому» затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

Під час огляду схованки виявлено:

декілька ящиків з тротилом та пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;

понад 13 тис. набоїв різного калібру.

За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Під Києвом виявлено ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.

При огляді приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Як встановило розслідування, схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.

На Дніпровщині :затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета.

Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

2 автомати АК-74;

4 бойові гранати;

понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

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