Харків

На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою

Автор Геннадій Семенов
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Служба безпеки та Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так, на Харківщині «на гарячому» затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою 7
На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою 9

Під час огляду схованки виявлено:

  • декілька ящиків з тротилом та пластидом;
  • снайперську гвинтівку Драгунова;
  • боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;
  • понад 13 тис. набоїв різного калібру.

За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Під Києвом виявлено ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.

На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою 11
На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою 13

При огляді приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Як встановило розслідування, схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.

На Дніпровщині :затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета.

Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

  • 2 автомати АК-74;
  • 4 бойові гранати;
  • понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.
На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою 15

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

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