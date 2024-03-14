На Харківщині викрили ділків, які торгували трофейною російською зброєю та вибухівкою

Служба безпеки та Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Так, на Харківщині «на гарячому» затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.
Під час огляду схованки виявлено:
- декілька ящиків з тротилом та пластидом;
- снайперську гвинтівку Драгунова;
- боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;
- понад 13 тис. набоїв різного калібру.
За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.
Під Києвом виявлено ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.
При огляді приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.
Як встановило розслідування, схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.
На Дніпровщині :затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.
При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета.
Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:
- 2 автомати АК-74;
- 4 бойові гранати;
- понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.
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