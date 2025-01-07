На Харківщині загинув стрілець з Чугуївського району

28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині поліг військовий ЗСУ Олексій Гришин.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олексій Гришин народився 24 грудня 1978 року в смт Орілька, Лозівського району Харківської області. Дитинство провів на о. Сахалін, де навчався в школі та займався карате. У 1993 році родина повернулася до рідного селища, де він закінчив школу та здобув спеціальність слюсаря КВПіА. Олексій працював на Орільському цукровому заводі.

«З 2005 року проживав у Дніпрі, де одружився, працював різноробочим. З 2013 року переїхав до Харкова. Працював спочатку теж різноробочим, потім охоронцем по найму. Самостійно займався важкою атлетикою та пауерліфтингом. Піднімав штанги, гирі», – йдеться в повідомленні.

У серпні 2023 року добровільно вступив до штурмової бригади. У кінці 2024 року, після поранення, повернувся до військової частини. Солдат Олексій Гришин, стрілець стрілецької роти загинув у районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Захисник зазнав важких поранень внаслідок удару FPV-дрона.

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