На Харківщині загинув військовий з Великобурлуцької громади

При виконанні бойового завдання на Харківському напрямку загинув старший сержант, начальник відділення повітряної розвідки Владислав Кузніченко.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Владислав навчався у Великобурлуцькому загальноосвітньому закладі, після 9 класу вступив до гімназії-інтернату з військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», де став командиром взводу. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ і 7 квітня 2021 року став прикордонником у Вільхуватському відділі Харківського прикордонного загону.

Після початку повномасштабного вторгнення Владислав ніс службу на пункті «Мілове», зумів вийти з оточення і приєднався до бойових підрозділів у Куп’янську. У березні 2022 року брав участь у виведенні побратимів з окупованого міста.

Служив у підрозділі повітряної розвідки Sky Lords і відзначився як кваліфікований оператор БПЛА.

«Він був мінометник, навідник. Він отримав спеціальне навчання в центрі ДШВ. Кваліфікований був взагалі, з сертифікатом, фахівець своєї справи», – розповів побратим.

20 лютого 2025 року Владислав одружився. Незабаром очікувалося народження сина, якого він планував назвати Ярославом.

7 березня 2025 року Владислав Кузніченко загинув при виконанні бойового завдання на Харківщині. Поховали його 14 березня на Алеї Слави у Харкові.

Владислав був нагороджений пам’ятною медаллю «За Захист Міста-Героя Харків», відзнакою Президента України «За оборону України», Нагрудним знаком «За мужність в охороні державного кордону», а також грамотою командира оперативно-тактичного угрупування «Харків».

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”