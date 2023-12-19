На Харківщині збільшилася кількість хворих на COVID-19, за тиждень п’ятеро людей померли

З початку епідсезону, а саме з 2 жовтня, на грип та ГРВІ в Харківській області захворіло 32062 особи, з них дітей – 11905 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла на 30%. Госпіталізовано 1983 особи, з них дітей – 677 осіб.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 2719 осіб, з них 1039 осіб – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 3,3%.

За даними лабцентра, інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 212 осіб, з них 71 дитина (33,5%).

Зареєстровано 5 летальних випадків серед хворих з COVID-19 (з початку епідемічного сезону 41).

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