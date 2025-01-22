На кожній стежці десятки 200-х: бійці «Хартії» про штурми на Липецькому напрямку

Їде машина… Ціль знищено. Смішно бачити їхні пики перед тим, як вони відійдуть на той світ, або затрьохсотяться.

Липецький напрямок – один із найважчих на Харківщині. Поліцейські обрали місце несення служби за власним бажанням та приєдналися до зведеного загону аеророзвідки.

спецпризначенець поліції з групи аеророзвідки

На службі полку було запропоновано один раз проходження курсів по БпЛА. Розвиток технологій йде і я вирішив, що це цікава тема, можна буде нею займатись.

Найбільш ефективно зведений загін працює під час ворожого штурму. Тоді російські військові намагаються підтягнути якомога більше своєї бойової техніки та особового складу.

спецпризначенець поліції з групи аеророзвідки

Штурм останній був місяць тому. За одне влучання могло мінуснутися і 10 і 12 осіб. Вчора у лісі орки ходили: окупанти нагрібали снігу їсти. Тому що дуже добре наші хлопці працюють, не дають підвози ніякі робити. Навіть на зміну на ротацію. Немає змоги дійти особовий склад і вони там виживають як можуть. Вночі бігають і доїдають там те, що не сгнило. На кожній стежці може і 20 і 30 двухсотих лежати.

Важкі та вирішальні моменти, що опрацьовують на екрані, не лякають їх, говорять бійці зведеного загону аеророзвідки. Бо вони вірять в перемогу та майбутнє України.





Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”