На площади Свободы в Харькове прозвучали новогодние хиты от оркестра Нацгвардии

Накануне в Харькове духовой оркестр Национальной Гвардии устроил шоу для харьковчан. На площади Свободы исполнили популярные новогодние хиты — «Jingle Bells», «Happy New Year», «Let It Snow».

Советник командующего НГУ по стратегическим коммуникациям Дмитрий Брук рассказывает, что 15-минутная программа была посвящена Новогодним праздникам.

Месяц репетиций. И все это – подарок Национальной академии Национальной гвардии Украины харьковчанам к трем праздникам: Рождеству, Новому году и 30-летию самой Академии. Видео с мероприятий уже разошлось по всей Украине. Их публикуют даже СМИ Львова, восхищаясь инициативностью и творческим подходом харьковских гвардейцев

Также рождественский флешмоб проходил в 2 харьковских торговых центрах. На трёх локациях программу смогли увидеть более 2 тысяч харьковчан и гостей города.