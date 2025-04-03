Харків

На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників

Автор Геннадій Семенов
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Виставка «Харків очима митців» проходить у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції».

Про це повідомляє міськрада.

На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників 7
На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників 9

На ній представлені роботи молодих митців, виконані й традиційними матеріалами (акварель, пастель і гуаш), і цифровими засобами.

На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників 11
На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників 13
На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників 15

Експозиція працюватиме до 21 квітня.

Виставка організована Молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова.

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