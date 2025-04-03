На станції Харківського метрополітену проходить виставка художників

Виставка «Харків очима митців» проходить у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції».
Про це повідомляє міськрада.
На ній представлені роботи молодих митців, виконані й традиційними матеріалами (акварель, пастель і гуаш), і цифровими засобами.
Експозиція працюватиме до 21 квітня.
Виставка організована Молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
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