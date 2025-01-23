На війні з окупантами загинув 23-річний командир бойової машини з Харківщини

Молодший сержант Кирило Гринь, командир бойової машини та командир парашутно-десантного відділення загинув, виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну 4 січня 2025 року.
Про це повідомили у Лозівській міській раді.
Кирило народився 7 серпня 2001 року в місті Лозова Харківської області. Після школи здобув професію механіка.
Під час повномасштабного вторгнення рф перебував на строковій військовій службі.
«Згодом підписав контракт та залишився захищати рідні кордони, маючи два поранення та контузію. Він був одним із тих, хто завжди допомагав побратимам», – розповіли в міській раді.
У 23-річного захисника залишилися сестра та бабуся.
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