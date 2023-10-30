Наслідки буревію у Харкові: найбільше пошкоджених дерев у Салтівському районі

Робітники СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» продовжують усувати наслідки негоди від 28 жовтня.

Як розказали в СКП «Харківзеленбуд», всього через сильний вітер впало 120 дерев і 115 великих гілок, які застрягли на дротах або перекрили пішохідні зони, повідомляє міськрада.

Підприємство продовжує працювати в посиленому режимі та закінчує прибирання території.

На прибудинкових територіях було зафіксовано 292 повалені дерева та 357 гілок. У вихідні понад 1,6 тис. робітників КП «Харківблагоустрій» пиляли дерева, подрібнювали гілки та вивозили їх з вулиць та дворів.

У прибиранні було задіяно 15 тракторів, 50 мотопил. Роботи майже завершено.

«Постраждали всі райони міста, але найбільше дерев пошкоджено у Салтівському районі, тому там роботи ще тривають.

Також не припинялося прибирання листя, яке обсипалося внаслідок сильного вітру», – зазначили в КП «Харківблагоустрій».

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