Харків

Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах

Автор Геннадій Семенов
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Влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:10 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в проїжджу частину пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Постраждалих немає.

Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах 7

00:25 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа у квартирі на 2-му поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку.

Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах 9
Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах 11

Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще 5 людей.

Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах 13

00:30 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Без постраждалих.

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