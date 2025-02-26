Наслідки нічних ударів окупантів по Харкову: вибухи у двох районах

Влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
00:10 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в проїжджу частину пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Постраждалих немає.
00:25 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа у квартирі на 2-му поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку.
Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще 5 людей.
00:30 Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Без постраждалих.
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