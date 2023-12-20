Наслідки обстрілів Харкова та області: дані прокуратури

20 грудня близько 1:00 ворог завдав подвійного ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 по території транспортного цивільного підприємства у Салтівському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Приблизно о 3:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл села Курилівка Куп’янського району. Горів житловий двоповерховий будинок.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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