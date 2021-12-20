Новые светофоры, камеры и велодорожки: в Харькове создают систему безопасного движения

Восемь основных магистралей Харькова модернизируют с внедрением мер повышения безопасности движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В их числе — пр. Гагарина, пр. Московский, ул. Полтавский Шлях, ул. Клочковская, ул. Шевченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и центральная часть города. Вдоль них установят 1087 различных камер: фиксации нарушения скоростного режима, фиксации нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора и пересечения сплошной линии разметки, — которые подключат к диспетчерскому центру. Кроме того, на магистралях реконструируют 130 существующих и построят 29 новых светофорных объектов, а также создадут велодорожки. Проект реализуют совместно с Европейским инвестиционным банком.

Сегодня, 20 декабря, Харьковский городской голова Игорь Терехов провел совещание в КП «Горэлектротранссервис», где с 2015 года работает Центр мониторинга и управления дорожным движением.



По итогам встречи городской голова отметил, что количество камер с фиксацией скорости нужно увеличить.

«Когда ты едешь за рулем и понимаешь, что работает такая камера, — автоматически сбрасываешь скорость. Нужно установить около 100 камер с фиксацией скоростного режима. Сделайте карту, где нужны камеры контроля», — подчеркнул Игорь Терехов.

Также он сообщил, что светофоры на основных магистралях станут регулируемыми, чтобы обезопасить движение и уменьшить количество заторов.

Как объяснил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко, транспорт уже движется по «зеленой волне» на пр. Гагарина, и сейчас работы ведутся на пр. Московском. По его словам, в будущем на светофорах планируют установить динамичные знаки, рекомендующие водителям оптимальную скорость для «зеленой волны».

Игорь Терехов подчеркнул, что, кроме реализации этого проекта, в городе продолжат выделять средства территориальной громады на установку новых светофов. Также планируется освещать не только пешеходные переходы, но и 10-метровую зону подходов к ним.

В горсовете отметили, что стоимость реализации совместного с ЕИБ проекта составляет 24,9 млн. евро. В эту стоимость будет включено современное программное обеспечение, помогающее моделировать и прогнозировать трафик на улично-дорожной сети, моделировать движение транспорта на отдельно взятом перекрестке и магистрали в целом и значительно повысить производительность Центра мониторинга и управления дорожным движением за счет модернизации оборудования. Начать работы планируется со следующего года. Срок реализации – около четырех лет.

Справка. Харьков – единственный город в Украине, который выходит на тендерные торги по закупке проектных работ на наиболее опасных (по статистике ДТП) магистралях. На сегодня к Центру мониторинга и управления дорожным движением подключены 117 светофорных объектов. С 2017 года на светофорах начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Полученные данные позволяют управлять светофорными объектами в случае аварийных ситуаций и определять виновных в ДТП.

В 2020 году харьковский центр первый и единственный в Украине получил сертификат соответствия «Автоматизированная система управления дорожным движением с возможностью автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «АСКДР_ХАРКІВ».